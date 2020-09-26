 أول تعليق من الحريري بعد اعتذار دياب عن تشكيل الحكومة اللبنانية - بوابة الشروق
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أول تعليق من الحريري بعد اعتذار دياب عن تشكيل الحكومة اللبنانية

سعد الحريري
سعد الحريري
أسماء الدسوقي
نشر في: السبت 26 سبتمبر 2020 - 11:54 ص | آخر تحديث: السبت 26 سبتمبر 2020 - 11:54 ص

بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، أصدر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري بيانًا جاء فيه:

«مرة جديدة، يقدم أهل السياسة في لبنان لأصدقائنا في العالم نموذجاً صارخاً عن الفشل في إدارة الشأن العام ومقاربة المصلحة الوطنية.
اللبنانيون يضعون اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن مواصلة تشكيل الحكومة اليوم، في خانة المعرقلين الذين لم تعد هناك حاجة لتسميتهم، وقد كشفوا عن أنفسهم في الداخل والخارج ولكل من هب من الأشقاء والأصدقاء لنجدة لبنان بعد الكارثة التي حلت ببيروت».

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة، بعد زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.


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