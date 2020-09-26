مصطفى أديب: التوافق السياسي لتشكيل الحكومة في لبنان لم يعد قائما

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة.

ونقلًا عن «mtv» اللبنانية، صباح السبت، قال أديب، إن «تشكيل الحكومة بمواصفات اختصاصية مبنية على الكفاءة والنزاهة كان من شأنه أن يسمح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجييش المجتمع الدولي لمساعدة لبنان»، موضحًا أن «التوافق السياسي لتشكيل الحكومة في لبنان لم يعد قائمًا».

وأكد أنه «سبق وأعلن للكتل السياسية أن لا نية شخصية لديه في الولوج بأي وجهة سياسية»، قائلاً: «كما أبلغت الكتل أنني ليست في صدد طرح أسماء تشكل استفزازاً لها».

وإذا أعلن اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة، تمنى أديب لمن سيُكلّف من بعده كل التوفيق في هذه الطروف الصعبة.

كما توجه بالاعتذار من الشعب اللبناني، قائلاً: «أعتذر من الشعب اللبناني ولا بد أن تستمر المبادرة الفرنسية لأنها تعبر عن نية صادقة لفرنسا».