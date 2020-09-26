وزير الخارجية الفرنسي: من الواضح أن حادث الطعن في باريس عمل إرهابي

قال وزير الداخلية الفرنسي إن حادث الطعن الذي وقع في باريس وأدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة، يتم التعامل معه على أنه "هجوم إرهابي".

وقال جيرالد دارمانين إن الهجوم الذي وقع بالقرب من المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو الساخرة "كان من الواضح أنه عمل إرهابي إسلامي".

وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 18 عاما من أصل باكستاني وصف بأنه المشتبه به الرئيسي بالقرب من مكان الحادث.

وقالت الشرطة إنه يجري استجواب ستة أشخاص آخرين.

وقالت الشرطة إن الضحايا - رجل وامرأة كانا يعملان في شركة إنتاج تلفزيوني - أصيبا بجروح خطيرة بسلاح من نوع منجل.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس للصحفيين في مكان الحادث - بالقرب من بوليفارد ريتشارد لينوار - إن حياتهم ليست في خطر.

وجاء الهجوم في الوقت الذي تجري فيه محاكمة رفيعة المستوى لـ 14 شخصا متهمين بمساعدة اثنين من الجهاديين في تنفيذ هجوم عام 2015 على شارلي إيبدو، والذي أدى إلى مقتل 12 شخصا.

وانتقلت المجلة منذ ذلك الحين إلى مكان سري.

ماذا يقول المسؤولون عن الحدث؟

في مقابلة مع قناة فرانس 2، وصف دارمانين حادث الطعن بأنه "هجوم دموي جديد على بلادنا، ضد الصحفيين".

وقال وزير الداخلية "إنه الشارع الذي اعتادت أن تكون فيه شارلي إيبدو. هذه هي الطريقة التي يعمل بها الإرهابيون الإسلاميون".

وقال إنه أمر بتشديد الإجراءات الأمنية حول المعابد في نهاية هذا الأسبوع بمناسبة "يوم كيبور"، أقدس يوم في التقويم اليهودي.

ولم يتم الكشف عن اسم المشتبه به الرئيسي، لكن دارمانين قال إنه وصل إلى البلاد قبل ثلاث سنوات "كقاصر معزول" من الجنسية الباكستانية.

وأضاف الوزير أن المشتبه به لم يكن معروفا بتطرفه، ولكن سبق اعتقاله لحمله مفك براغي.

كيف وقع الهجوم؟

قال زملاء الضحايا إنهم كانوا يدخنون خارج وكالة إنتاج الأنباء "بريميير لين" عندما هوجموا.

ولدى الشركة مكاتب في شارع نيكولاس أبيرت، شارع جانبي متفرع من شارع ريتشارد لينوار حيث توجد مكاتب شارلي إيبدو السابقة. يوجد في الجوار لوحة جدارية للقتلى في هجوم شارلي إيبدو.

وقال موظف طلب عدم نشر اسمه "ذهبت إلى النافذة ورأيت زميلا ملطخا بالدماء ويطارده رجل بمنجل".

وقال بول موريرا مؤسس ورئيس مجلس إدارة "بريميير لين"، لوكالة فرانس برس إن "كلاهما أصيبا بجروح بالغة".

وسرعان ما أغلقت الشرطة الدائرة 11 في شرق باريس وتم العثور على قطعة حادة - وصفت بأنها منجل أو ساطور - في مكان قريب.

وأغلقت محطات المترو القريبة وأغلقت خمس مدارس في المنطقة على الفور.

وسمح للمدارس بإعادة فتح أبوابها بعد بضع ساعات.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت المشتبه به الرئيسي في منطقة الباستيل القريبة. وبعد ذلك بوقت قصير، اعتقل أيضا رجل قيل إنه من الجزائر.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن الشرطة، بعد بضع ساعات، أن خمسة رجال آخرين، قيل إنهم من أصل باكستاني، اعتقلوا في ضاحية بانتين الشمالية الشرقية أثناء تفتيش مبنى يعتقد أنه منزل المشتبه به الرئيسي.

وسرعان ما أغلقت الشرطة الدائرة 11 في شرق باريس وتم العثور على قطعة حادة - وصفت بأنها منجل أو ساطور - في مكان قريب.

وأغلقت محطات المترو القريبة وأغلقت خمس مدارس في المنطقة على الفور.

وسمح للمدارس بإعادة فتح أبوابها بعد بضع ساعات.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت المشتبه به الرئيسي في منطقة الباستيل القريبة. وبعد ذلك بوقت قصير، اعتقل أيضا رجل قيل إنه من الجزائر.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن الشرطة، بعد بضع ساعات، أن خمسة رجال آخرين، قيل إنهم من أصل باكستاني، اعتقلوا في ضاحية بانتين الشمالية الشرقية أثناء تفتيش مبنى يعتقد أنه منزل المشتبه به الرئيسي.

وقتل المسلحون في النهاية على أيدي قوات الأمن بعد مطاردة مطولة. وكان ضحاياهما ثمانية صحفيين وضابطي شرطة ومراقب وزائر.

وفي هجوم ذي صلة بعد أيام فقط، قتل المسلح الجهادي أميدي كوليبالي ثلاثة زبائن وموظفا في حصار رهائن في سوبر ماركت هايبر كاتشر اليهودية في بورت دي فينسين شرق باريس.

وكان قد قتل شرطية في وقت سابق بالرصاص في المدينة.

واقتحمت قوات الأمن السوبر ماركت في نهاية المطاف قبل قتله وتحرير الرهائن الباقين