استئناف امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في أسبوعها الثاني بشمال سيناء

أستؤنفت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الثانوية الفنية بشمال سيناء في بداية أسبوعها الثاني، حيث بدأت يوم السبت الماضي، وسط إجراءات احترازية، وفي هدوء تام.

وأكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء -في تصريحات صحفية له اليوم- على انتظام الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان ومراعاة التباعد بين الطلاب وارتداء الطلاب وأعضاء اللجان للكمامات.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في مختلف الإدارات التعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات خلال سير الامتحانات، وأنه لم يتم تلقي أي شكاوى أو ملاحظات خلال فترة الامتحانات.

ومن جانبه، أعلن ممدوح الحديدي مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين لهم حق آداء امتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية يبلغ 325 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، موزعين على 10 لجان في مختلف الأنحاء، منها 4 لجان للتعليم الصناعي تضم 163 طالبا وطالبة، 3 لجان للتعليم التجاري تضم 20 طالبا وطالبة، لجنتان للتعليم الزراعي تضم 135 طالبا وطالبة، ولجنة واحدة للتعليم الفندقي تضم 7 طلاب.