قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تحقق معدلات نمو متميزة بالرغم من ظروف جائحة كورونا، لافتة إلى أن مصر حققت معدل نمو إيجابي قدره 5.6 خلال العام الماضي.



وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن مصر من الدول القليلة في العالم التي استمرت في تحقيق معدل نمو موجب، مشددة على أهمية أن يرتبط هذا المعدل بتوفير فرص عمل حقيقية واعتماده على استثمارات.



وأشارت إلى أن كل القطاعات في مصر تشهد نموًا ومنها التشييد والبناء والصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مرجعة الأمر إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وامتلاك مساحة مالية تساند الاقتصاد.



ونوهت وزيرة التخطيط، إلى أن بعض الدول لجأت لسياسات انكماشية وتقليل الصرف على الاقتصاد والمرتبات لمواجهة آثار الجائحة، قائلة إن مصر ضخت المزيد من الاستثمارات وعملت على زيادة المعاشات والمرتبات ومساندة القطاعات؛ بفضل برنامج الإصلاح.



ولفتت إلى أن أثر أزمة كورونا على الاقتصاد المصري أقل بكثير من دول أخرى، بفضل العمل في كل القطاعات ومساندتها، إضافة إلى القرار الحكيم الخاص بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية وصحة المواطنين واستمرار عجلة الاقتصاد.



ووصفت بأن تحقيق معدل نمو موجب ومعدلات بطالة منخفضة والاستقرار في المستوى العام للأسعار بمثابة «ثلاثية تعكس الاقتصاد الحقيقي للدولة»، مضيفة أن تحقيق 3.3% معدل نمو هذا العام أمر ممتاز في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.





