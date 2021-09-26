ارتفاع جديد في سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية بتعاملات ختام الأسبوع

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا جديدا أمام الليرة اللبنانية في ختام تعاملات اليوم الموافق آخر أيام الأسبوع في لبنان.

وسجل متوسط سعر الصرف اليوم الأحد، 16 ألفا و400 ليرة لكل دولار، وكان متوسط سعر الصرف قد استقرا نسبيا في السوق الموازي فيما ارتفع بشكل طفيف على منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان المركزي أمس الأول في آخر يوم عمل بالأسبوع.

وسجل سعر صرف الدولار على مدار اليومين الماضيين 16 ألفا و200 ليرة لبنانية، فيما بلغ على منصة صيرفة حتى أمس الأول 14 ألف و300 ليرة لكل دولار، وفي البنك، يبقى سعر صرف الدولار الرسمي ثابتا منذ أكثر من عشرين عاما عند حد 1507 ليرات للدولار الواحد.

جدير بالذكر أن المصالح الحكومية وأغلب الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين محليا يتم تسعير الدولار فيها وفقا لسعر الصرف الرسمي، مثل خدمات المحمول والإنترنت، أما السلع الأساسية التي تتدخل الدولة في عمليات استيرادها مثل البنزين والأدوية فيتم تسعير الدولار فيها على أساس سعر منصة صيرفة، فيما يتم تسعير الدولار في استيراد السلع العامة والخدمات غير الحكومية، فيكون على أعلى سعر صرف خلال الفترة وزيادة تحسبا لأي تغيير مفاجئ في سعر الصرف.