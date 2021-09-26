نيجيريا تحتاج إلى 400 مليار دولار لتغطية عجز الطاقة

تحتاج نيجيريا إلى أكثر من 400 مليار دولار لتلبية احتياجاتها من الطاقة وخفض الانبعاثات من الوقود الأحفوري إلى الصفر.

وقال الرئيس محمدو بوهاري في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الجزء الأكبر من الأموال، 310 مليارات دولار، مطلوب لتشييد البنية التحتية لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وهناك حاجة أيضا إلى 75 مليار دولار لإنشاء مبان، و 41 مليار دولار أخرى لتمويل مرافق الصناعة والنقل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ولم يحدد الرئيس إطارا زمنيا لخطة الإنفاق، برغم أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا ستحتاج إلى دعم الدول المتقدمة لسد فجوة التمويل، التي تتجاوز الميزانية السنوية للطاقة للبلاد في السنوات الثلاثين القادمة.

ويتعرض بوهاري، الذي ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري، لضغوط لإظهار كيفية انتقال أكبر دولة أفريقية من حيث تعداد السكان في نهاية المطاف لبديل للوقود الكربوني.

وكان البيان الصحفي لبوهاري بمثابة بيان أهدافه غير محددة، وغير قابلة للتحقيق بالنسبة له دون مساعدة خارجية ضخمة، فيما تكاد تتطابق احتياجات التمويل مع حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي.