جنرال موتورز تعتزم استثمار 300 مليون دولار في أول سيارة صينية ذاتية القيادة

أعلنت شركة جنرال موتورز، عزمها استثمار 300 مليون دولار في أول سيارة صينية ذاتية القيادة "مومينتا"، لتنضم بذلك إلى عدد من كبار صانعي السيارات، ومنهم "تويوتا" و"مرسيدس بنز"، الذين ضخوا موارد في تلك الشركة الناشئة.

وذكرت جنرال موتورز، أكبر شركة صناعة سيارات في الولايات المتحدة من حيث المبيعات، أنها ستستثمر 300 مليون دولار في "مومنتا" لتسريع تطوير تقنية القيادة الذاتية من أجل مركبات الشركة المستقبلية في الصين.

وقال جوليان بليسيت نائب الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز ورئيس الشركة بالصين، في بيان نقله موقع تيك كرانش، التكنولوجي اليوم الأحد، إن "الاستثمار سيساعد شركة صناعة السيارات على تقديم حلول مصممة خصيصًا لعملاء جنرال موتورز في الصين".

يأتي ذلك بعد أقل من ستة أشهر من استكمال "مومنتا" جولة تمويل بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا، بمشاركة: تويوتا، ومرسيدس بنز، وبوش، وسايك موتورز.

وبحسب موقع تيك كرانش، أصبح جمع التبرعات الضخمة أمرًا شائعًا في عالم السيارات ذاتية القيادة كثيفة رأس المال؛ لكن يبدو أنَّ الشركة الناشئة تقترب من التسويق التجاري مع تخطيطها لإنتاج سيارات مجهزة ببرماجيتها بكميات كبيرة بحلول نهاية هذا العام.

وهذا هو أحدث استثمار قوي في تكنولوجيا الجيل التالي من جنرال موتورز، التي أعلنت يونيو الماضي تخصيص 35 مليار دولار لمشروعات الكهرباء والمركبات الضوئية حتى عام 2025.