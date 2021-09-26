عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مقطع فيديو يرصد تنظيم القوى الوطنية الفلسطينية مسيرة، اليوم الأحد، في مدينة رام الله؛ للتنديد بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا في القدس وجنين.



وجابت المسيرة شوارع رام الله، وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المُستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبين بتوفير الحماية الدولية في وجه جرائم الاحتلال المستمرة.



واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، خلال تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من محافظات الضفة الغربية.







وقفة برام الله تنديداً بجريمة الاحتلال في برقين وبدو pic.twitter.com/VSOzhsLAVU — Wafa News Agency (@WAFA_PS) September 26, 2021