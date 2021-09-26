 فيديو.. وقفة برام الله تنديدا بجريمة الاحتلال في القدس وجنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. وقفة برام الله تنديدا بجريمة الاحتلال في القدس وجنين

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
هديل هلال
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 6:59 م | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 6:59 م
عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مقطع فيديو يرصد تنظيم القوى الوطنية الفلسطينية مسيرة، اليوم الأحد، في مدينة رام الله؛ للتنديد بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا في القدس وجنين.

وجابت المسيرة شوارع رام الله، وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال المُستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبين بتوفير الحماية الدولية في وجه جرائم الاحتلال المستمرة.

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الأحد، خلال تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من محافظات الضفة الغربية.



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