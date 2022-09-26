تراجع وشيك لتضخم أسعار الغذاء مع انخفاض سعر زيت النخيل لأقل مستوياته منذ عام

تراجعت أسعار زيت النخيل في الأسواق العالمية بشدة مما سيساعد في خفض معدل تضخم أسعار الغذاء في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل تراجعت بأكثر من 8% خلال تعاملات اليوم الاثنين لتسجل أقل مستوى لها منذ عام، مضيفة أن هذا التراجع مهم لأسعار الغذاء العالمية نظرا لاستخدام زيت النخيل في الكثير من المنتجات الغذائية، بدءا من الشيكولاتة وحتى الشعرية سريعة التحضير والأيس كريم.

يأتي تراجع زيت النخيل في ظل التوقعات بزيادة الإمدادات من إندونيسيا وماليزيا أكبر دولتين لإنتاج زيت النخيل في العالم. كما يأتي تراجع الأسعار بعد حديث دورابي ميستري التاجر البارز في السوق العالمية عن احتمال تراجع سعر زيت النخيل بنسبة 30% عن مستواه الحالي. وأضاف أن سعر زيت النخيل يمكن أن يتراجع إلى 2500 رينجت ماليزي (544 دولار) للطن بنهاية العام الحالي مقابل أكثر من 7000 رينجت للطن في نيسان/أبريل الماضي. وبلغ سعر زيت النخيل للعقود الآجلة اليوم 3500 رينجت.

وتتراجع أسعار زيت النخيل مع زيادة الصادرات الإندونيسية للتخلص من المخزون المتراكم لديها، وهي الخطوة التي تزيد المنافسة مع ماليزيا وترفع المخزونات.