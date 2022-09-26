مؤسس مجموعة فاجنر شبه العسكرية يعترف بإنشائها للقتال في أوكرانيا وانتشارها بإفريقيا وأمريكا اللاتينية

أقر رجل الأعمال الروسي المقرّب من الكرملين يفجيني بريجوجين، اليوم الاثنين، أنه أسس مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية عام 2014 للقتال في أوكرانيا واعترف بانتشار عناصر منها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية خصوصا.

وفي منشور على حسابات شركته "كونكورد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد بريجوجين أنه أسس هذه المجموعة لإرسال مقاتلين مؤهلين إلى منطقة دونباس الأوكرانية في 2014، وفقا لشبكة "يورو نيوز" الإخبارية.

وأضاف بريجوجين في بيان "منذ تلك اللحظة في الأول من مايو 2014 ولدت مجموعة وطنيين اتخذت اسم مجموعة كتيبة فاجنر التكتيكية".

وتابع "الآن إليكم اعتراف هؤلاء الرجال الابطال دافعوا عن الشعب السوري وشعوب عربية أخرى والأفارقة والأمريكيين اللاتينيين المعدومين، لقد أصبحوا أحد ركائز أمتنا".

ويشتبه في أن هذه المجموعة شبه العسكرية تنفذ منذ سنوات مهمات سرية للكرملين على مسارح عمليات مختلفة الأمر الذي نفته موسكو على الدوام.