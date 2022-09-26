 الأمن الروسي: القنصل الياباني في فلاديفوستوك ضُبط متلبسا في عملية تجسس - بوابة الشروق
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الأمن الروسي: القنصل الياباني في فلاديفوستوك ضُبط متلبسا في عملية تجسس

هديل هلال
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 7:21 م | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 7:21 م
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، اعتقال القنصل الياباني العام في فلاديفوستوك، أثناء تلقيه معلومات غير قابلة للتداول، عن تأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، جاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: «أحبط جهاز الأمن الفدرالي في إقليم بريموري عملا تجسسيا، كان يقوم به قنصل اليابان العام في فلاديفوستوك، موتوكي تاتسونوري».

وأضاف البيان: «أسفرت العمليات البحثية والميدانية عن اعتقال الدبلوماسي الياباني بالجرم المشهود، أثناء تلقيه معلومات لا يجب تداولها، مقابل مكافأة مالية، عن الجوانب الراهنة للتعاون الروسي مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير العقوبات على الوضع في إقليم بريموري».

وأشار البيان إلى تقديم احتجاج إلى الجانب الياباني عبر القنوات الدبلوماسية، واعتبار الدبلوماسي الياباني شخصا غير مرغوب فيه؛ نتيجة قيامه بممارسات لا تتناسب مع مهام وظيفته.

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