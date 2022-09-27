الإطار التنسيقي يدعو الكتل الكردية للإسراع بتسمية مرشحهم للرئاسة العراقية

دعا الإطار التنسيقي الشيعي مساء اليوم الاثنين، القوى الكردية إلى حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة.



وذكر بيان صحفي أن الإطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين، اجتماعا وناقش آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق واستحقاقات المرحلة المقبلة ورحب بدعوة البرلمان إلى عقد جلسة تعيد الحياة للمؤسسات الدستورية في البلاد.



وجدد الإطار التنسيقي استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات وإقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.



وأكد الإطار التنسيقي ترحيبه بمشاركة كل القوى الوطنية وخصوصا التيار الصدري في الحوارات وتشكيل الحكومة وإدارة الدولة والحرص على استكمال بناء الدولة بإرادة وطنية مستقلة رفض المحاولات و الضغوطات و التدخلات الخارجية ومن أي طرف كان.



كان قد قد أعلن في بغداد عن تشكيل تحالف إدارة الدولة ضم قوى الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني وتحالف السيادة بزعامة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وقوى سنية أخرى ومسيحية للتمهيد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بإدارة جماعية توافقية.



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ، أعلن الحلبوسي استقالته من رئاسة البرلمان.



ومازال العراق يشهد أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، حيث لم يتم تشكيل حكومة أو اختيار رئيس للبلاد.