وكالة: قلق تجار بريطانيا من انهيار ميزانية بلادهم يفوق قلقهم من فوز اليمين المتطرف الإيطالي

تحدثت وكالات أنباء عن أن المحليين البريطانيين بقوا لأسابيع يتكهنون عن ردود فعل الأسواق والوضع الاقتصادي بعد فوز زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني في الانتخابات.



لكن عند إعلان فوز الأخيرة، ثبت أن تجار بريطانيا كانوا أكثر قلقا بشأن انهيار ميزانية بلادهم، وفق تقرير لوكالة سبوتنيك.



وتعود جذور حزب ميلوني "إخوة إيطاليا" إلى حركات "ما بعد الفاشية" في أواخر القرن العشرين، وقد هاجمت ميلوني الاتحاد الأوروبي والمهاجرين وحقوق مجتمع الميم خلال حملتها الانتخابية، كما جاء في المصادر الغربية.



وبحسب وكالة "بلومبرج"، عندما تحدثت ميلوني إلى أنصارها المجتمعين في فندق بوسط روما في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، "تحدثت بنبرة رصينة، قائلة لهم إن إيطاليا بحاجة إلى أن تُحكم (بالمسؤولية)".



وذكرت أنه في الوقت الذي فازت فيه ميلوني، تسبب وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج، بحدوث انهيار أسواق بريطانيا، يوم الجمعة الماضي، عندما أعلن عن أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة خلال نصف قرن، ثم قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إن لديه المزيد من الإعفاءات الضريبية المقبلة.