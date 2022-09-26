 وكالة: قلق تجار بريطانيا من انهيار ميزانية بلادهم يفوق قلقهم من فوز اليمين المتطرف الإيطالي - بوابة الشروق
الإثنين 26 سبتمبر 2022 4:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

وكالة: قلق تجار بريطانيا من انهيار ميزانية بلادهم يفوق قلقهم من فوز اليمين المتطرف الإيطالي

وكالات
نشر في: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 3:38 م | آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2022 - 3:38 م
تحدثت وكالات أنباء عن أن المحليين البريطانيين بقوا لأسابيع يتكهنون عن ردود فعل الأسواق والوضع الاقتصادي بعد فوز زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني في الانتخابات.

لكن عند إعلان فوز الأخيرة، ثبت أن تجار بريطانيا كانوا أكثر قلقا بشأن انهيار ميزانية بلادهم، وفق تقرير لوكالة سبوتنيك.

وتعود جذور حزب ميلوني "إخوة إيطاليا" إلى حركات "ما بعد الفاشية" في أواخر القرن العشرين، وقد هاجمت ميلوني الاتحاد الأوروبي والمهاجرين وحقوق مجتمع الميم خلال حملتها الانتخابية، كما جاء في المصادر الغربية.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، عندما تحدثت ميلوني إلى أنصارها المجتمعين في فندق بوسط روما في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، "تحدثت بنبرة رصينة، قائلة لهم إن إيطاليا بحاجة إلى أن تُحكم (بالمسؤولية)".

وذكرت أنه في الوقت الذي فازت فيه ميلوني، تسبب وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنج، بحدوث انهيار أسواق بريطانيا، يوم الجمعة الماضي، عندما أعلن عن أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة خلال نصف قرن، ثم قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إن لديه المزيد من الإعفاءات الضريبية المقبلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك