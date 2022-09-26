الخارجية الألمانية تستدعي السفير الإيراني بعد وفاة مهسا أميني

بعد القمع العنيف لمظاهرات المعارضة في إيران بسبب وفاة امرأة شابة، استدعت وزارة الخارجية الألمانية سفير البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الاثنين، إن المحادثة ستجرى بعد ظهر اليوم، مؤكدا أن جميع الخيارات لرد الفعل سيُجرى مناقشتها بسرعة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكان منسق شؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال من قبل نيابة عن الدول الأعضاء الـ27 إن الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين في إيران غير مبرر وغير مقبول. في الوقت نفسه هدد الاتحاد الأوروبي على نحو غامض بفرض عقوبات على إيران.

ونزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في إيران مطلع هذا الأسبوع ضد نظام الحكم الإسلامي والتمييز الممنهج ضد المرأة. وكان السبب في ذلك هو وفاة الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) التي اعتقلتها الشرطة لـ"انتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة".

وعلى هامش زيارتها للجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن ألمانيا ستعرض قضية أميني على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت بيربوك إنه إذا لم تشعر النساء بالأمان، فلن يكون هناك مجتمع آمن في هذا العالم، وتابعت: "هذا هو السبب في أن الهجوم الوحشي على النساء الشجاعات في إيران يعتبر أيضا هجوما على الإنسانية"، مضيفة أن قضية أميني انتهاك لحقوق المرأة وبالتالي انتهاك لحقوق الإنسان من قبل إيران.