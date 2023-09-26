توافد عدد من أعضاء مجلس النواب على البهو الفرعوني في المجلس لتوقيع نماذج تزكية من أعضاء مجلس النواب للمرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.



وشارك في تلقى التوقيع عدد من أعضاء المجلس عن حزب مستقبل وطن، ووقعوا استمارات تزكية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فترة توقيع نماذج التزكية حتى يوم 15 أكتوبر.



وتنص المادة 142 من الدستور على أن: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.



وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.



وشارك في توقيع نماذج التزكية النائب محمد عبد الرحمن راضي، والنائبة شادية خضير، والنائبة مايسة عطوة، والنائب أشرف حاتم، والنائب إيهاب الطماوي، وطارق رضوان، ومحمد الحسيني.