وزير السياحة الإسرائيلي يصل إلى السعودية في أول زيارة رسمية

وصل وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، وتمثل الزيارة لحظة تاريخية، إذ أن كاتس هو أول وزير إسرائيلي يرأس وفدا رسميا في السعودية.

ويترأس كاتس الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقد في الرياض، في يومي 27 و28 سبتمبر، حسبما أفاد حساب «إسرائيل بالعربية» عبر منصة إكس.

وأفاد حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن كاتس سيشارك في العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، مع لقائه نظراء له من دول مختلفة، من بينها دول عربية وشرق أوسطية.

وقال وزير السياحة الإسرائيلي: «السياحة تشكل جسرًا بين الشعوب ولها القدرة على تأليف القلوب وتشجيع الازدهار الاقتصادي».

وتأتي زيارة الوزير الإسرائيلي للسعودية في ظل مفاوضات حول تطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل.

وكاتس هو أول وزير إسرائيلي يصل للسعودية على رأس وفد إسرائيلي رسمي، وأول وزير إسرائيلي يزور السعودية بشكل علني.

وكانت السعودية قد رفضت زيارة الوزيرين الإسرائيليين يوآف كيش وإيلي كوهين على رأس وفد للمشاركة في مؤتمر اليونسكو بوقت سابق.

وستستمر زيارة كاتس ليومين، سيشارك خلالها في مداولات، ويعقد لقاءات مع نظرائه من دول أخرى وخاصة من الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر السياحة.