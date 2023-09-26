زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يمثل أمام المحاكمة في قضايا فساد

مثل زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونج أمام جلسة استماع بالمحكمة اليوم الثلاثاء، على خلفية مذكرة توقيف صدرت بحقه في تهم بالفساد، في أكبر أزمة تواجه المرشح الرئاسي السابق حتى الآن.

وقالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن من المتوقع أن تتخذ محكمة سول المركزية قرارا بشأنه مساء اليوم، حال انعقاد جلسة الاستماع كما هو مقرر.

واصطف مئات المؤيدين والمتظاهرين على الطريق المؤدية إلى المحكمة، ورفعوا لافتات كتب عليها "لي جاي ميونج بريء".

وتأتي جلسة الاستماع بعد ثلاثة أيام من توقف لي، رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، عن إضرابه عن الطعام الذي بدأ في 31 أغسطس الماضي احتجاجا على حكومة يون سوك يول التي وصفها "بعدم الكفاءة والعنف".

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم حزب معارض رئيسي جلسة استماع بالمحكمة بشأن مذكرة توقيف تصدر بحقه.

واتهم لي بخيانة الأمانة وتلقي رشوة، إلى جانب تهم أخرى، أثناء توليه منصب عمدة سيونجنام، جنوب العاصمة سول، قبل سنوات فيما يتعلق بمشروع تطوير الأراضي الذي شابته الفضائح وتردد مشاركته في تحويلات نقدية غير مشروعة لشركة في كوريا الشمالية.