آلاف يتظاهرون لدعم المرشحين المتنافسين في انتخابات الرئاسة البولندية

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع العاصمة البولندية وارسو، اليوم الأحد، لإظهار الدعم للمرشحين في انتخابات الرئاسة شديدة التنافس المقرر عقدها الأسبوع المقبل في بولندا والتي تعتبرها الحكومة حاسمة لجهودها من أجل الإصلاح الديمقراطي.

ويأمل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في حشد الدعم لمرشحه، رئيس بلدية وارسو رافاو تشاسكوفسكي المنتمي إلى تيار الوسط، ليخلف الرئيس الحالي المنتهية ولايته أندريه دودا، وهو قومي اعترض سبيل العديد من جهود توسك لإصلاح القضاء.

وقال تشاسكوفسكي لأنصاره الذين لوحوا بالعلم البولندي بلونيه الأحمر والأبيض وعلم الاتحاد الأوروبي "بولندا بأكملها تنظر إلينا. أوروبا بأكملها تنظر إلينا. العالم بأثره ينظر إلينا"، وفقا لوكالة رويترز.

ووصل توسك إلى السلطة في عام 2023 بتحالف واسع من أحزاب يسارية ووسطية، على وعد بإلغاء التغييرات التي أجرتها حكومة حزب القانون والعدالة القومي، والتي قال الاتحاد الأوروبي إنها قوضت الديمقراطية وحقوق المرأة والأقليات.

ويواجه تشاسكوفسكي صعوبة في الحفاظ على تقدمه في استطلاعات الرأي، وذلك بعد تقدمه على منافسه كارول نافروتسكي المنتمي للتيار القومي بنقطتين مئويتين في الجولة الأولى من الانتخابات التي أُقيمت في 18 مايو .

وتجمع مناصرو نافروتسكي، الذين ارتدى بعضهم قبعات مكتوب عليها "بولندا هي الأهم"، في منطقة أخرى من العاصمة اليوم لإظهار الدعم لخططه الرامية إلى جعل بولندا أكثر توافقا مع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



