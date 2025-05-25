مسئول فلسطيني: نعلّق آمالا كبيرة على مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

عبر مسئول فلسطيني، الأحد، عن أمله بنجاح مؤتمر "حل الدولتين" المزمع عقده في مدينة نيويورك الأمريكية منتصف يونيو المقبل، وفتح مسار لتطبيق الحل "بطريقة عملية".

وفي تصريحات خاصة للأناضول، قال أحمد الديك، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، إن بلاده "منخرطة في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر، وتنظر له باهتمام بالغ، خاصة في ظل تفاقم المعاناة واستمرار جرائم الإبادة الإسرائيلية" في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف: "لدينا آمال عريضة على المؤتمر من حيث مخرجاته، وعملنا مع معظم دول العالم، وطلبنا منها المشاركة بفعالية فيه، وحشدنا للمؤتمر على المستوى الدولي".

وتترأس السعودية وفرنسا بشكل مشترك "المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين" والذي سيعقد في نيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو المقبل، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وأعرب الديك عن أمله في أن "يتمخض المؤتمر عن مخرجات تفضي إلى فتح مسار عملي، لتطبيق حل الدولتين".

وأكد "ضرورة تبني مجلس الأمن الدولي لمخرجات المؤتمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها".