قرعة سهلة للأهلي في كأس مصر لسيدات السلة

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أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، قرعة منافسات بطولة كأس مصر لسيدات كرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن صعود 5 فرق لربع النهائي مباشرة دون خوض منافسات الدور التمهيدي، وهي: "الأهلي - سبورتنج - هليوبوليس - الجزيرة - الصيد".

وينتظر الأهلي الفائز من المواجهة التي تجمع بين الاتحاد السكندري ونظيره مصر للتأمين، فيما يلعب سبورتنج مع الفائز من لقاء الطيران وسموحة، فيما ينتظر هليوبوليس الفائز من مواجهة الشمس والتوفيقية.

أما الجزيرة فضرب موعدًا مع نظيره الصيد في دور الثمانية مباشرة.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد تغلبه على نظيره الجزيرة في النهائي الذي أقيم على صالة هيئة قناة السويس بمدينةالإسماعيلية.