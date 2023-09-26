تعرف على مجموعة الاتحاد السكندري في البطولة العربية لكرة السلة

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أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لرجال كرة السلة عن وقوع الاتحاد السكندري في المجموعة الثانية مع، دينامو اللبناني واتحاد الجزائر والأهلي القطري والسيب العماني.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، يأتي على رأسهم، الاتحاد السكندري والأهلي ( مصر ) والكويت الكويتي وبيروت اللبناني.

وتقام النسخة القادمة من بطولة الأندية العربية في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وجاءت نتائج قرعة البطولة العربية لكرة السلة كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر القطري، المحرق البحريني، الكويت الكويتي، خدمات البريج الفلسطيني

المجموعة الثالثة: القادسية الكويتي، وحدة صنعاء اليمني، جمعية سلا المغربي، الفتح السعودي

المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، بيروت اللبناني، الاتحاد الليبي، دجلة العراقي، مجد طنجة المغربي