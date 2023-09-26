تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



• وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة، كالآتي:



انخفضت أسعار الطماطم جنيها واحدا لتتراوح بين 10 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 8.5 إلى 11.5 جنيه.

وثبت سعر البصل ليتراوح بين 18 إلى 20 جنيها.

وقفزت أسعار الكوسة 7 جنيهات لتتراوح بين 8 إلى 15 جنيها.

بينما تراجع سعر الجزر جنيهين ليتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.

وهبطت أسعار الفاصوليا 3 جنيهات لتتراوح بين 20 إلى 25 جنيها.

وزاد سعر الباذنجان البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وهبط سعر الفلفل الرومي جنيها واحدا ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وتراجع سعر الفلفل الحامي جنيها واحدا ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيها.

وانخفضت أسعار الملوخية جنيها واحدا لتتراوح بين 3 إلى 3.5 جنيه.

وتراجع سعر الخيار البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 29 إلى 35 جنيها.



• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



هبط سعر البرتقال البلدي 3 جنيهات ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيها.

وانخفض سعر الليمون البلدى 50 قرشا ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

استقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 18 إلى 24 جنيها.

واستقرت أسعار التفاح البلدي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

هبط سعر التين البرشومى جنيهين ليتراوح بين 10 إلى 18 جنيها.

وخسرت أسعار الجوافة 7 جنيهات لتتراوح ما بين 6 إلى 10 جنيهات.

وزاد سعر الرمان جنيها واحدا ليتراوح بين 7 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.