ديمقراطية أوكرانيا تواجه اختباراً صعباً في زمن الحرب -الفايننشال تايمز

واستشهد الكاتب بسؤال لتايني كوكس، الهولندي الذي يقود الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لصحيفة "الحقيقة الأوكرانية"، في وقت سابق من هذا العام: "إذا لم تفعلوا ذلك، فالسؤال ما الذي دافعنا عنه في هذه الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضدنا؟".

واستعرض الكاتب تصريحاً للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، قال فيه إنه لا يستطيع التفكير في رمز أفضل لأوكرانيا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة أثناء الحرب.

وأشار الكاتب هول، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، قد بين جميع العقبات، إذ لا يُسمح بإجراء الانتخابات في حالة الأحكام العرفية، كما أن هناك خمسة ملايين أوكراني مشردين داخلياً ويعيشون خارج دوائرهم الانتخابية، وعدة ملايين آخرين في الخارج حيث يُسمح لهم بالتصويت فقط في السفارات، ناهيك عن صعوبة تنظيم التصويت للجنود في الجبهة الأمامية، فضلا عن تحديات منع الصواريخ الروسية من استهداف مراكز الاقتراع.

ومع ذلك، ترك زيلينسكي الباب مفتوحاً، وكان رده على غراهام هو أن الولايات المتحدة وأوروبا سيتعين عليهما دفع تكاليف الانتخابات، في حين أن أوكرانيا تحتاج إلى كل مال يمكن توفيره لدعم الجيش.

ويقول الكاتب إن غموض زيلينسكي أثار قلق المجتمع المدني الأوكراني، فبعد أن عملوا لسنوات من أجل ترسيخ الديمقراطية، أصبح الناشطون الآن يجادلون ضد الانتخابات ما دامت الحرب مع روسيا مستمرة.

وكتبت أكثر من 100 منظمة غير حكومية في بيان مشترك أن هذه الفكرة خطيرة للغاية وستؤدي إلى فقدان الشرعية مع احتمال زعزعة استقرار الدولة ككل بشكل كبير.

ويبن الكاتب أن هناك جدل يزايد بأن الأحكام العرفية قمعت حرية التعبير والنقاش الضروريين للتنافس الديمقراطي الشرعي.

ويطرح الكاتب حلولاً تتمثل بتعليق قصير للأحكام العرفية، يمكن أن يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مما يؤدي إلى تعظيم الفوائد لزيلينسكي ولكنه قد يؤدي إلى تآكل الضوابط وآليات الرقابة في رأس الدولة.

في وقت تظهر فيه استطلاعات رأي أن العديد من الأوكرانيين يريدون إعطاء دور أكبر للجنود السابقين في الحياة السياسية، فالقوات المسلحة هي المؤسسة الأكثر ثقة في أوكرانيا، كما أن فاليري زالوجني، قائد الجيش الأوكراني، يتمتع بشعبية أكبر من زيلينسكي.

ويقول الكاتب بن هول، إن قيادة الرئيس خلال فترة الحرب قد حولته إلى شخصية تشرشلية، لكنه لن يرغب في مواجهة مصير تشرشل المتمثل في تنحيته عن السلطة من قبل ناخبين يهتمون بإعادة بناء حياتهم وبلادهم أكثر من اهتمامهم بأدوار البطولة.