ميسي يثير القلق في إنتر ميامي قبل نهائي أمريكا

أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، القلق داخل ناديه، وذلك قبل نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة أمام هيوستن دينامو، لاستمرار معاناته من الإصابة.

وغاب ليونيل ميسي عن فريق إنتر ميامي، خلال المباراة الماضية أمام أورلاندو سيتي، وذلك إثر تعرضه للإصابة في اللقاء الذي سبقه أمام تورونتو، ولا يزال موقفه غير محدد حتى الآن.

وفي هذا الصدد تحدث تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة هيوستن دينامو، التي ستجمع الفريقين صباح بعد غد الخميس، حيث أثار الجدل بشأن موقف ميسي من المباراة.

وقال مارتينو: «موقف ليونيل ميسي من النهائي؟ نحن سننتظر حتى اللحظة الأخيرة، لنعرف القرار الذي سنتخذه بشأن المشاركة في المباراة من عدمها، وسنعرف ذلك غدًا».

هذا ويسعى إنتر ميامي لتحقيق لقبه الثاني على التوالي منذ انضمام ليونيل ميسي للفريق، الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما توج البرغوث بأول ألقابه مع الفريق، الشهر الماضي، والفوز بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأمريكية والمكسيكية.