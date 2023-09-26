موسكو تعرض صورا لقائد أسطول البحر الأسود الروسي بعدما أعلنت كييف مقتله

عرضت موسكو صورا بهدف إظهار أن قائد أسطول البحر الأسود الروسي فيكتور سوكولوف حيا، وذلك عقب أن قالت أوكرانيا إنه قُتل في إحدى هجماتها.

وأظهرت عدة صور ومقطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، سوكولوف وهو يحضر اجتماعا عبر شبكة الانترنت برئاسة وزير الدفاع سيرجي شويجو. مع ذلك، يمكن رؤية سوكولوف على شاشة خلف شويجو، ولم يتم توضيح التاريخ.

ولم يتسن التأكد من هذه الصورة بصورة مستقلة.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أنه قتل سوكولوف الجمعة الماضية خلال هجوم بطائرة درون وصواريخ على القرم، التي ضمتها روسيا. وقد ألحق هجوم كييف بضرر بالغ بمقر الأسطول في سيفاستوبول، وقالت أوكرانيا إنها قتلت 34 عسكريا.

وقالت روسيا إن الهجوم أسفر عن فقدان شخص.

ولم يعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أسئلة من الصحفيين بشأن سوكولوف. وقال إنه ليس لديه معلومات بهذا الشأن، الذي تختص به وزارة الدفاع.