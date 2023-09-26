 المستشار أحمد مناع: الأمانة العامة للنواب أتاحت لأعضاء المجلس نماذج تزكية المرشحين - بوابة الشروق
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المستشار أحمد مناع: الأمانة العامة للنواب أتاحت لأعضاء المجلس نماذج تزكية المرشحين

صفاء عصام الدين
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 3:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 3:00 م

أكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس أتاحت منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

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