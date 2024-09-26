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شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على لبنان

بيروت - وفا
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 9:10 ص | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 9:10 ص

استُشهد وأصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، باستشهاد 4 مواطنين جراء قصف الاحتلال بلدة عيتا الشعب وقانا جنوب لبنان.

وأشار مراسلنا، إلى أن طيران الاحتلال شن عشرات الغارات استهدفت البقاع اللبناني، حيث استهدفت 40 منها مدينة بعلبك، وبلدات سحمر، ويحمر، ولبايا، وسرعين، وعلي النهري، والعين، ويونين، والنبي شيت، والكرك، ورياق، وجلالا، وشعت، والخضر، وبريتال، والبزالية، ودورس، والهرمل، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين اللبنانيين.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات المجادل، وسلعا، والكفور، وزوطر الشرقية، والبيدر، وحبوش، وطير دبا، والنبطية الفوقا، ومحرونة، وكفر رمان جنوب لبنان.


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