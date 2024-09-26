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فرنسا: مقتل مواطنة فرنسية جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

وكالات
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 7:37 م | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 7:37 م

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن امرأة فرنسية تبلغ من العمر 87 عاماً قتلت جراء "انفجار قوي" عقب قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وذكرت الوزارة أن "المبنى الذي كانت تعيش فيه مواطنتنا انهار بعد انفجار قوي وقع بالقرب منه"، مضيفة أنه لا علم لديها بسقوط ضحايا فرنسيين آخرين في الصراع، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وهناك نحو 20 ألف فرنسي مسجلين لدى وزارة الشئون الخارجية على أنهم يعيشون في لبنان.

وقد بدأت إسرائيل الاثنين الماضي عدوانا جويا واسعا على لبنان أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 600 شخص وإصابة ما يزيد على ألفين مصاب.

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