 «اوعوا تستهينوا بالزمالك».. شوبير يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل السوبر الأفريقي - بوابة الشروق
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«اوعوا تستهينوا بالزمالك».. شوبير يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل السوبر الأفريقي

زيـاد الميرغني
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 3:16 م | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 3:16 م

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسائل خاصة إلى جماهير النادي الأهلي، بشأن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع نادي الزمالك، في بطولة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في التاسعة مساء غدًا الجمعة، على ملعب المملكة آرينا بمدينة الرياض، في بطولة السوبر الأفريقي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «مباراة الأهلي والزمالك صعبة جدًا، مفيش مباراة محسومة، ولو هناك أفضلية للنادي الأهلي هي أفضلية ضئيلة يعني ستكون 52% للأهلي مقابل 48% للزمال أو 51% مقابل 49%».

وأضاف: «أوعوا تستهينوا بنادي الزماللك، المباراة صعبة جدًا، ولا يوجد فريق أفضل من الفريق الأخر».

وأشار:: لو انتهت بالمباراة بالتعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، الفريق الأكثر توفيقًا هو الذي سيفوز بالمباراة«.


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