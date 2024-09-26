الثقافة تقدم أنشطة متنوعة للطلاب بالقليوبية مع انطلاق العام الدراسي

نظم فرع ثقافة القليوبية، عددا من اللقاءات التثقيفية المتنوعة للطلاب مع انطلاق العام الدراسي، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار خطط وبرامج وزارة الثقافة، وبالتزامن مع إطلاق فعاليات مبادرة "بداية".

وأقام بيت ثقافة سنديون، محاضرة بعنوان "المواطنة" قدم خلالها السيد سليم، أخصائي ثقافي، تعريفا مبسطا لمعنى المواطنة، مع توضيح أهم حقوق وواجبات المواطن، ومؤكدا قيمة التعاون الإيجابي بين أفراد المجتمع.

وأعد قصر ثقافة القناطر الخيرية، لقاء للحديث عن "أبو ريحان البيروني" أشهر العلماء في العصر الإسلامي، تم خلاله التعريف بأبرز إسهاماته في مجالات الفيزياء والرياضيات و الفلك، وغيرها.

أعقب ذلك ورشة حكي للأطفال بعنوان "التذوق" بجانب ورشة رسم حر وأخرى لتعليم فن الأركيت.

كما تضمنت الأنشطة المقدمة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، ورشة لتعليم الرسم على الجلود ببيت ثقافة قها، للمدربة ناهد أحمد.

من ناحية أخرى واصل فرع ثقافة القليوبية، برئاسة ياسر فريد، فعاليات برنامج التدريب الميداني لطلاب قسم المعلومات وتقنيات المعرفة بجامعة بنها، من خلال لقاء أقيم بمكتبة مصر العامة، بعنوان "النظم الآلية" أوضح خلاله رأفت سعيد، مسئول تكنولوجيا المعلومات، مفهوم النظام الآلي، ودوره في نقل المعلومات بشكل دقيق وسريع داخل المكتبات، كما شهد اللقاء التعريف بمعيار مارك للفهرسة الآلية، وتقديم نبذة عن نظام المستقبل المتكامل لإدارة المكتبات.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة متنوعة خلال الفترة الأخيرة ومنها انطلاق فعاليات مبادرة بداية، وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين وجولات أتوبيس الفن الجميل، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر" تبدع"، وغيرها.