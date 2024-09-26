الإسماعيلي يهزم الشهداء بخماسية بخماسية

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انتصر النادي الإسماعيلي على نظيره الشهداء، أحد أندية المظاليم، 5-0 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم، الخميس، على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

خماسية الدراويش حملت توقيع كل من محمد عمار، ومروان حمدي، وخالد النبريصي هدفين، ولاعب إفريقي يخضع للاختبار.

وحرص الجهاز الفني بقيادة كابتن أشرف خضر على منح فرصة المشاركة لأغلب لاعبي الفريق بهدف إكسابهم حساسية المشاركة والوقوف على مدى استيعابهم للجمل الفنية المرغوب تطبيقها.

هذا ومن المقرر أن يتم تنظيم سلسلة وديات متدرجة المستوى بغرض الوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية قبيل خوض الدوري العام في نسخته الاستثنائية.