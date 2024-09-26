 ترامب يعلن عن تجمع انتخابي في موقع محاولة اغتياله بولاية بنسلفانيا - بوابة الشروق
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ترامب يعلن عن تجمع انتخابي في موقع محاولة اغتياله بولاية بنسلفانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 8:18 ص | آخر تحديث: الخميس 26 سبتمبر 2024 - 8:18 ص

أعلن المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عن نيته الظهور مجددا في الموقع الذي تعرّض فيه لمحاولة اغتيال في يوليو الماضي.

وأعلنت حملة ترامب الانتخابية عن تنظيم تجمع في الخامس من أكتوبر في نفس الموقع القريب من مدينة باتلر في ولاية بنسلفانيا، حيث أُطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق في الثالث عشر من يوليو.

وتمكن توماس ماثيو كروكس من الصعود إلى موقع مرتفع ومعه بندقية هجومية، وأطلق عدة طلقات على ترامب خلال التجمع، وأصابت إحدى الرصاصات أذن ترامب اليمنى.


وقُتل أحد الحاضرين في الحادث، وأصيب آخران من الجمهور بجروح خطيرة، بينما تم إطلاق النار على كروكس وقتله.

وذكرت حملة ترامب أن المرشح الرئاسي يرغب في إحياء ذكرى الضحايا وتقديم الشكر لقوات الأمن وخدمات الطوارئ على جهودهم.


ويواصل ترامب السعي للعودة إلى البيت الأبيض بعد مغادرته في عام 2021، عبر هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

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