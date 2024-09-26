أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي ستكون صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعبين في حالة تركيز ويدركون أهمية تلك المباراة.

وقال الشناوي: «مباراة الزمالك ستكون صعبة لأنها أمام منافس قوي، ولهذا نحضر للقاء بشكل جيد، وبعد الاحتفال بدرع الدوري المصري، تم غلق الصفحة تمامًا من أجل الاستعداد لكأس السوبر الإفريقي وهي بطولة قارية والجميع يدرك أهميتها».

أضاف الشناوي:«جميع لاعبي الأهلي يدركون قيمة اللقاء بعدما فقدنا اللقب في النسخة السابقة، ولذلك نريد حصد البطولة يوم الجمعة، والأهم أن يكون اللاعبون على قدر المسئولية، وهم دائمًا عندما يخوضون مواجهات صعبة يقدمون مستوى مميزًا».

أشار:«بالتأكيد بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك، تختلف تمامًا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 فالأجواء في نهائي القرن كانت صعبة للغاية، وهي مباراة لن تتكرر كثيرًا".

وأكمل: «دائمًا نتحدث مع اللاعبين الجدد، عن الأجواء داخل النادي، وهم يعلمون جيدًا أن الأهلي نادي بطولات وأي بطولة يُشارك فيها يُقاتل من أجل التتويج بها، كما أن جميع اللاعبين يعرفون جيدًا ثقافة جماهيرنا التي لا تقبل إلا بالصعود لمنصات التتويج، وكل الصفقات المنضمة حديثًا سوف تشارك في الكثير من المباريات القادمة، خصوصًا أن لدينا موسمًا طويلًا مليئًا بالألقاب».

وختم قائد الأهلي حديثه قائلا: «لاعبو الأهلي لديهم روح وعزيمة وإصرار من أجل الفوز بالبطولات، والجمهور دائمًا يمنح اللاعبين دفعة كبيرة، ولهذا نحن نقاتل من أجل الفوز بالبطولات خصوصًا عندما نلعب خارج مصر، وفي أي دولة عربية، وأقول للجماهير ننتظركم في الرياض من أجل دعم اللاعبين، وبإذن الله قادرون على إسعادكم بالفوز بالبطولة».