روسيا تطلق 4 صواريخ فرط صوتية وعشرات المسيرات على أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون أن القوات الجوية الروسية أطلقت أربعة صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال على أوكرانيا صباح اليوم الخميس، بعد إطلاق عشرات المسيرات القتالية الليلة الماضية.

وكان هدف الصواريخ مدينة ستاروكوستيانتيف بمنطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا. وتشير تقارير إلى أن هناك مطارا عسكريا في هذه المنطقة تتمركز فيه طائرات إف- 16 زود أوكرانيا بها الحلفاء الغربيون. ولم تصل معلومات فورية عما إذا كانت الصواريخ أصابت أهدافها.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنه تم إسقاط 66 من الـ 78 مسيرة روسية التي تم إطلاقها. ذكرت تقارير رسمية، صباح اليوم الخميس، أنه تم إسقاط نحو 10 طائرات مسيرة روسية فوق العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل. وأضافت القوات الجوية أنه تم اعتراض أربعة صوريخ موجهة.

وقالت إدارة الدفاع المدني الأوكرانية إن الحطام المتساقط أسفر عن إلحاق أضرار بسيارات واندلاع حرائق لكن تم إخمادها، مضيفة أن الهجوم الجوي في كييف استمر خمس ساعات ونصف الساعة.

وأضافت إدارة الدفاع المدني أن منشآت الطاقة في منطقتي ميكولايف وإيفانو فرانكيفسك تعرضت للقصف، مما تسبب في انقطاع الكهرباء بشكل جزئي.

وعقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عقيدة نووية موسعة، اتهمت أوكرانيا القيادة في موسكو بـ"الابتزاز النووي".

وقال أندري يرماك، كبير مسؤولي مكتب الرئيس الأوكراني، عبر تطبيق تليجرام مساء أمس الأربعاء، "لم يتبق لروسيا سوى الابتزاز النووي. ليس لديها أي وسيلة أخرى لترويع العالم"، مضيفا أن محاولة الترويع لن تجدي نفعا.

وفي وقت سابق، استعرض بوتين السيناريوهات المحتملة الجديدة لاستخدام الأسلحة النووية الروسية التي يمكن أن تستخدم الآن في الهجمات المضادة حتى إذا كانت الهجمات الهائلة بأسلحة تقليدية، في حال تعرض الوجود الروسي للتهديد نتيجة لذلك.

وتضغط كييف على واشنطن للإفراج عن صواريخ طويلة المدى لاستهداف الأراضي الروسية. وبالإضافة لذلك، يحتل الجيش الأوكراني أراضي روسية في منطقة كورسك الحدودية منذ حقق تقدما في أوائل أغسطس.