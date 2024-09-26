مدير «الرعاية الصحية» بجنوب سيناء يتابع سير العمل بمستشفى شرم الشيخ الدولي

أجرى الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمستشفى شرم الشيخ الدولي لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، بحضور الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير الفرع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بتكثيف الجولات التفقدية للاطمئنان على سير العمل بكل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وتفقد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الجولة أقسام المستشفى "عناية القلب، العيادات الخارجية"، وأجرى حوارًا مع الحالات المرضية المترددة على المستشفى، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة بالعيادات، كما تابع أعمال الصيانة الطبية وغير الطبية، مؤكدًا ضرورة متابعتها بشكل دورية.

وحرص على تفقد القسم الداخلي بالمستشفى، ومتابعة الحالات بالقسم من خلال الأطباء والتمريض المتابعين للحالات، كما تابع تواجد الأطقم الطبية والإدارية وأفراد الأمن، موجهًا لمدير المستشفى والطاقم الطبي بضرورة المتابعة المستمرة، وذلك لتوفير أفضل خدمة صحية متكاملة للمريض.



