سفير تل أبيب في أمريكا: ضم إسرائيل للضفة الغربية لن يكون مفيدا

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن ضم إسرائيل لـ"الضفة الغربية لن يكون مفيدًا".

وأضاف هاكابي، للقناة 4 البريطانية، أن "أولوية الرئيس دونالد ترامب هي التأكد من خروج المحتجزين الإسرائيليين ووقف الحرب في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلًا عن ستة مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لزعماء عرب بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وقال اثنان من المصادر، بحسب المجلة، إن ترامب كان حازمًا في هذا الموضوع، وإن الرئيس وعد بأن إسرائيل لن يُسمح لها بالاستيلاء على الضفة الغربية، التي تحكمها السلطة الفلسطينية، وليس حماس.

وأشار شخص آخر مطلع على المحادثات إلى أنه رغم تطمينات ترامب، فإن وقف إطلاق النار لإنهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ قرابة عامين ضد حماس لم يقترب من التحقق.

كما قال شخصان آخران مطلعان على الأمر، إن ترامب وفريقه قدّموا ورقة بيضاء تُحدد خطة الإدارة لإنهاء الحرب، بما في ذلك وعد الضم وتفاصيل أخرى مثل الحوكمة والأمن بعد الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وضمان إعادة الأسرى المحتجزين هناك.

وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن "المحادثات بشأن غزة كانت جيدة"، مشيرا إلى أن "صفقة الأسرى قد تُبرم قريبًا".

وأكد ترامب أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "كفى، حان الوقت لوقف هذا"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.