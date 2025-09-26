تكثيف جهود البحث عن مفقودين أسفل أنقاض مصنع المحلة المحترق بالغربية

وجه اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، منذ قليل، بتكثيف جهود البحث عن المفقودين أسفل أنقاض مصنع الملابس المحترق بمنطقة اليماني في ثالث المحلة الكبرى، وذلك بالتنسيق مع فرق الإنقاذ والإسعاف.

ويأتي هذا الإجراء في إطار العمل على سرعة انتشال الجثامين وتقديم الدعم الطبي للمصابين، وسط استمرار عمليات السيطرة على الحريق ومتابعة تطورات الحادث بشكل مستمر.

وفي وقت سابق، تفقد اللواء أسامة نصر، إلى جانب الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، صباح اليوم، موقع الحريق لمتابعة جهود رجال الحماية المدنية والإسعاف في السيطرة على النيران وإنقاذ المصابين، كما تم تقييم الأضرار الناتجة عن انهيار أجزاء من المصنع جراء الحريق الهائل، الذي أسفر حتى الآن عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 35 آخرين.

وشهد موقع الحادث انتشارًا كثيفًا لفرق الحماية المدنية والإسعاف والأمن، لمنع امتداد الحريق إلى المصانع المجاورة، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات.