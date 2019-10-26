ساري يدافع عن قراره بمنح راحة إلى رونالدو

برر ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم غياب مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة الفريق في المباراة التي تعادل فيها 1 / 1 مع مضيفه ليتشي اليوم السبت في الدوري الإيطالي بشعور اللاعب بالإجهاد.

ودافع ساري عن قراره بمنح راحة إلى رونالدو من هذه المباراة قائلا : "كريستيانو رونالدو أبلغني بأنه مجهد بدنيا ومنهك ذهنيا. ولها ، ليس هناك أي مجال للتفكير فيما كان سيحدث إذا خاض معنا المباراة".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في صدارة جدول المسابقة التي يحمل رقمها وذلك بفارق نقطتين أمام انتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وقال ساري : "لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص ولكننا لم نترجمها إلى أهداف... علينا أن ننظر لطريقة تعاملنا مع المباراة والتفكير في طريقة اللعب بعدما تقدمنا بهدف".