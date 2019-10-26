تعرف على طريق فيدرير ونادال وديوكوفيتش في بطولة باريس للأساتذة

وقع اللاعب السويسري روجيه فيدرير في طريق الإسباني رافائيل نادال ببطولة باريس للأساتذة، ذات الألف نقطة، بينما وقع الروسي دانييل ميدفيديف في طريق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وذلك عقب القرعة التي أجريت الجمعة.

وسيبدأ نادال مشوار البحث عن أول ألقابه بهذه البطولة، وهي آخر بطولة ماسترز للعام الجاري، بمواجهة الفائز في المباراة ما بين الفرنسي أدريان مانارينو وأحد لاعبي الدور التمهيدي.

وفي الدور ربع النهائي للبطولة من المحتمل أن تكون هناك مواجهة بين الإسباني وحامل اللقب الحالي، الروسي كارين خاشانوف، وأخرى بين فيدرير والألماني ألكسندر زفيريف.

وسيبدأ السويسري مشواره في البطولة بمواجهة الفائز ما بين الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي والمولدوفي رادو ألبوت.

وعلى جانب آخر، سيفتتح ديوكوفيتش مشواره في البطولة بمواجهة الفائز في المباراة ما بين مواطنه دوسان لايوفيتش والفرنسي ريتشارد جاسكيه.

ومن المحتمل أن يلعب الصربي ربع النهائي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بينما سيواجه ميدفيديف- الذي سيفتتح مشواره بمواجهة الفائز ما بين الأرجنتيني جيدو بيا وأحد لاعبي الدور التمهيدي- النمساوي دومينيك تيم.

يذكر أن نادال سيكون المصنف أول عالميا في الرابع من نوفمبر المقبل عقب انتهاء البطولة أيا كانت نتائجه فيها.