إخلاء 50 ألف شخص آخرين لمنازلهم في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

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قامت السلطات الأمريكية اليوم السبت، بإجلاء 50 ألف شخص آخرين من منازلهم بكاليفورنيا بسبب حرائق الغابات.

وقالت السلطات اليوم السبت إن قرار الإخلاء يتعلق ببلدات ويندسور وهيلدسبورج التابعتين لبلدية سونوما شمالي كاليفورنيا.

وكانت الحرائق المشتعلة في حدائق الكروم على بعد 120 كيلومتر شمالي سان فرانسيسكو امتدت لأكثر من 100 كيلومتر مربع، ودمرت 49 مبنى.

ووفقا لبيانات السلطات فإن هناك 23500 مبنى آخر تتهددها الحرائق، وأنه لم ترد بلاغات عن جرحى أو قتلى حتى الآن.

ويقوم بمكافحة الحرائق أكثر من ألفي شخص من قوات الإنقاذ والمطافئ.

وكان حوالي 40 ألف شخص أخلوا بيوتهم من قبل بسبب الحرائق التي اندلعت في غابات جنوبي كاليفورنيا، وعاد الكثيرون منهم اليوم إليها ثانية.

ولاتزال الحرائق تهدد حوالي 10 آلاف مبنى في هذه المنطقة.