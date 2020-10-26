القادة الدينيون في السودان يوقعون إعلانا للحرية الدينية

وقع القادة الدينيون ورؤساء الطوائف الدينية في السودان على إعلان المائدة المستديرة السوداني للحرية الدينية، الذي يستلهم روح السلام والازدهار لشعب السودان وجميع أصحاب النيات الحسنة في العالم.

وأكد القادة الدينيون، في الإعلان، أن الحرية الدينية تعتبر من أساسيات السلام المستدام والازدهار، حيث تمثل قيمة مشتركة بين البشر تؤكدها الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضحوا أنهم يصلون من أجل السودان وأن ينعم شعبه بالسلام ويكون الاحترام المتبادل بين مجتمعاته هو المرشد، متمنين أن يعم الوئام والتعاون السودان والعالم كله.

وقالت رجاء نيكولا عيسى عضو مجلس السيادة السوداني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المائدة المستديرة للحرية الدينية اليوم، إن الدور الكبير لرجال الدين يُعتبر حجر الزاوية للسلام والمحبة، مشيرة إلى التعدد الإثني والديني والثقافي الذي يتمتع به السودان، مما يجعله أرضية خصبة لحرية الأديان والمعتقدات بما يضمن التعايش السلمي.

وتعهدت نيكولا بمتابعة توصيات المؤتمر، ورفعها لمجلس السيادة حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع بما يخدم البلاد والعباد وينشر الحب والسلام في ظل حرية دينية لا تؤثر ولا تتأثر ببقية الأديان والمعتقدات.