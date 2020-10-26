نيابة الدلنجات تصرح بدفن جثة طفل صدمته سيارة أنصار مرشح بالنواب

قرر المستشار أشرف حمودة مدير نيابة الدلنجات، بإشراف المستشار إسلام حازم رئيس النيابة أمانة سر عبدالعزيز فراج التصريح، بدفن جثة طفل لقى مصرعه إثر اصطدام سيارة تابعة لأنصار أحد المرشحين بالدائرة السادسه ومقرها مركز شرطة الدلنجات.

وكانت قرية الوفائية التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات، شهدت مصرع طفل بينما أصيب 4 أطفال بإصابات متفرقة في أنحاء أجسادهم، إثر اصطدام سيارة تابعة لأنصار أحد المرشحين بالدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء احتفال أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب وأنصاره بخوض جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية.

واستقبل مستشفى الدلنجات المركزي اليوم الاثنين، الطفل (محمد.هـ.ع - 11 عاما)، طالب بالصف السادس الابتدائي جثة هامدة، و4 أطفال آخرين مصابين بإصابات متفرقة في أنحاء أجسادهم، نتيجة اصطدام سيارة تابعة لأنصار المرشح محمد عمارة لهم، أثناء احتفال المرشح وأنصاره بخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدائرة بقرية الوفائية التابعة لدائرة المركز.

ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والأطفال المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضرا بالواقعة، وتباشر النيابة العامة برئاسة المستشار أشرف حمودة مدير نيابة الدلنجات، بإشراف المستشار إسلام حازم رئيس النيابة أمانة سر عبدالعزيز فراج التحقيقات