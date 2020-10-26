شركة هندية تطور لقاحا مضادا لكورونا وتعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 70%

تجري شركة كاديلا هيلث كير إحدى الشركتين اللتين تطوران لقاحا لفيروس كورونا المستجد في الهند، محادثات مع شركاء محتملين لزيادة طاقتها الإنتاجية إذا نجحت التجارب السريرية للقاح الجديد المنتظر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شارفيل باتيل المدير الإداري للشركة الموجود مقرها في مدينة أحمد أباد الهندية إنها تسعى إلى التعاقد مع إحدى شركات التصنيع الدوائي لإنتاج ما بين 50 و70 مليون جرعة من اللقاح المحتمل إلى جانب 100 مليون جرعة ستنتجها الشركة في مصانعها.

وأضاف باتيل - 42 عاما، والذي يمثل الجيل الثالث الذي يتولى إدارة شركة كاديلا العائلية "نحن ننتظر نتائج المرحلة الثانية من التجارب السريرية لكي نمضي قدما في هذا الجزء من العملية" الخاصة بإنتاج وتوفير جرعات اللقاح.

وقال "لدينا استثمارات كثيرة في مشروع تطوير اللقاح من جانب أشخاص يريدون استخدامها في دول أخرى وسوف نرخص بتصنيعه في الأسواق الأخرى حتى يمكننا إنتاج كميات أكبر منه خارج الهند".

يذكر أن تطوير وإنتاج لقاح فعال وآمن لفيروس كورونا المستجد يمثل أولوية بالنسبة لرئيس الوزراء الهنديد ناريندرا مودي حيث اصبحت بلاده ثاني أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وفي حين قالت لجنة علمية مدعومة من الحكومة إن الهند تجاوزت فترة ذروة انتشار الفيروس وإنه يمكن احتواء الانتشار بحلول فبراير المقبل، يخشى كثيرون من تزايد أعداد المصابين مع موسم المهرجانات الشعبية في شمال الهند ذي الكثافة السكانية العالية مع دخول موسم الشتاء.