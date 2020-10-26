كاف يختار عبدالله السعيد كأفضل لاعب في نهائي الكونفدرالية

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حصول عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وخسر بيراميدز بطولة الكونفدرالية في الدور النهائي بعد الهزيمة على يد نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالمغرب.

ونشر (كاف) عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ملخصا للمسات عبدالله السعيد خلال مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية.

وسجل السعيد 4 أهداف وصنع هدفين في 12 مباراة خاضها مع بيراميدز خلال البطولة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب، السبت المقبل، في آخر جولات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.