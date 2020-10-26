غرفة عمليات قومي المرأة تستقبل 50 شكوى خلال يومي الانتخابات

كشفت أمل عبد المنعم مديرة غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للمرأة عن تلقى غرفة العمليات 50 شكوى على مدار يومي انتخابات مجلس النواب، تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 وفروع المكتب بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارت مديرة الغرفة، في تصريح مساء اليوم، إلى أن أغلب الشكاوى جاءت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتم إفادتهم بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، كما وردت طلبات المساعدة في الوصول إلى المقار الانتخابية البعيدة جغرافيا بالنسبة للمرضى والمسنين وذوى الإعاقة، وقد تم توفير سيارات لتوصيلهم للادلاء بأصواتهم وانتظارهم للرجوع وذلك بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظين.

وأضافت أنه تم تلقي بعض الشكاوى المتعلقة بتجاوزات انتخابية فردية مختلفة بمحيط المقار الانتخابية في بعض المحافظات، وتم التواصل مع غرف عمليات المحافظين، وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات مجلس الوزراء وتم حل هذه الشكوى على الفور.

واشارت الى ان البلاغات تضمنت كذلك شكاوى من تكدس بعض اللجان، وقد تم تحريك فرق المتابعة المحلية للمجلس للمساعدة في تنظيم دخول الناخبات للجان للتصويت، وتم بالفعل استعادة سير العملية الانتخابية باللجان بيسر.

من ناحية أخرى، أكدت المتابعة الميدانية لفرق المتابعين بالمجلس القومي للمرأة المنتشرين بمحافظات المرحلة الاولى من الانتخابات ، تصدر المرأة المشهد الانتخابي بأغلب المحافظات خلال اليومين ،والتزام اللجان الانتخابية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد، و توفير تغطية أمنية محكمة من القوات المسلحة والشرطة بالمقرات الانتخابية.

كما تم رصد تواجد فرق عمل تطوعية ومن غرف المحافظين وبعض موكلي المرشحين للاستعلام عن اللجان والمقرات الانتخابية ، الى جانب استجابة الجهات المعنية للشكاوى والبلاغات بشكل فورى وازالة العقبات امام الناخبين .