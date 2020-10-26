محافظ الغربية في جولة ليلية يتفقد قطور وطنطا ويوجه بغلق 3 محال

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ومتدربي البرنامج الرئاسي جولة تفقدية في حي أول وثان طنطا شملت شوارع إسكندرية، السكة الجديدة،عمر زعفان ،البورصة، سعيد، توت عنخ آمون، حسن رضوان، الإستاد، الكورنيش، سبرباي.

حيث قام قسم الإشغالات بحي أول وثان طنطا برفع كافة الإشغالات من تلك الشوارع، وتشميع وغلق عدد ثلاث محال، كما قامت إدارة المرور بسحب رخص عدد 5 سيارات مخالفة، موجهاً رئيس حي ثان طنطا برفع كافة المخلفات من صناديق القمامة بشكل مستمر .

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة والمسند لإحدى الشركات الوطنية ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر المقبل.

ثم تفقد المحافظ ونائبه شوارع مدينة قطور، حيث تم رفع كافة الإشغالات والتنبيه على أصحاب المحلات والمقاهي بعدم التعدي على حرم الطريق والالتزام بالمسموح لهم.

رافق المحافظ في جولته رئيس حي ثان طنطا ونائب رئيس مدينة قطور وفريق متطوعي الغربية.