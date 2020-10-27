ليفركوزن يقتنص المركز الرابع بعد الفوز على أوجسبورج بالبوندسليجا

سجل المهاجم الأرجنتيني لوكاس ألاريو هدفين ليقود فريقه باير ليفركوزن إلى الفوز الثاني على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بتغلبه على أوجسبورج 3 / 1 اليوم الاثنين في ختام مباريات المرحلة الخامسة من المسابقة.

وأنهى ليفركوزن الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لوكاس ألاريو من ضربة جزاء في الدقيقة 16.

وتعادل أوجسبورج في الشوط الثاني بهدف سجله دانيال كاليوري في الدقيقة 52 لكن ألاريو سجل هدف الفوز لليفركوزن في الدقيقة 74 ليمنح فريقه التقدم قبل أن يختتم موسى ديابي التسجيل في المباراة بالهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليكون الفوز الثاني على التوالي في المسابقة بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

وفي المقابل ، نال أوجسبورج الهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة ليتجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع للمركز العاشر فيما قفز ليفركوزن إلى المركز الرابع برصيد تسع نقاط.