اللجنة العامة: لا إعادة في انتخابات كرداسة وحسم المقعد الفردي من الجولة الأولى

انتهت اللجنة العامة رقم (١٠) بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، برئاسة القاضي طارق أبو زيد داوود، وعضوية المستشارين سامح حرب، نائب رئيس مجلس الدولة، وأحمد مصطفى صالح، بهيئة قضايا الدولة، ورضا عبد الكريم عبد الغفار، بهيئة النيابة الإدارية، من أعمال الحصر العددي للأصوات بمراكز الفرز للأصوات التي تلقتها من اللجان الفرعية.

ووفقاً لما انتهت إليه اللجنة من أعمال حصر فقد بلغ عدد الحضور في يومين الانتخابات ٩١ ألفا.

وأعلنت اللجنة فوز المرشح خالد تامر طايع على المقعد الفردي المخصص للدائرة بحصوله على 60 ألفًا و793 صوتًا، فيما حصل أقرب منافسينه على 11 ألفًا و213 صوتًا وهو المرشح محمود حامد أبو موسى، بما يعني تجاوز المرشح الفائز للنسبة المطلوبة للفوز في الانتخابات وعدم حاجة الدائرة لإجراء جولة إعادة.

وعلى صعيد القوائم حصلت القائمة الوطنية "من أجل مصر" على 77 ألفا و873 صوتا، وحصلت قائمة "نداء مصر" على 10 آلاف و100 صوت.