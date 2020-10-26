السجن 3 أعوام لشخصين لحيازة 43 قطعة حشيش بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الاثنين، كلًا من: "م.ج"، 28 عامًا، راعي أغنام، و"ع.إ"، 30 عامًا، حلاق، بالسجن 3 أعوام؛ لاتهامهما بحيازة والإتجار في 43 قطعة حشيش مُخدر، وذلك في القضية رقم 5224 لسنة 2020 جنايات أول العامرية.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة مكافحة الإتجار في المواد المخدرة، يفيد بالقبض على شخصين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات أن عملية القبض على المتهمين جاءت عقب استئذان النيابة، حيث تم إعداد كمين لهما أثناء تواجدهما في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزة المتهم الأول على 24 قطعة لمخدر الحشيش، والثاني 19 قطعة لذات المخدر، والاثنين معهما مبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وبتحرير محضر، ومواجهتهما بالواقعة، أقرا بالإتجار في المواد المخدرة، وأن المبالغ المالية التي ضبطت بحوزتهما؛ من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين؛ بغرض الاتصال بعملائهما.

وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: مصطفى عطية حيدق، وأحمد محمد عزت، وسكرتير الجنايات، أحمد شعبان.